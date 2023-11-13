У Міноборони РФ оперативно відреагували на новини російської пропаганди про фактичний відступ окупантів з позицій на лівобережжі Херсонської області.
Як повідомляє російський РБК з посиланням на відомство, розсилання інформації про "жест доброї волі" на Херсонщині - це нібито провокація.
"Розсилка хибного повідомлення про "перегрупування" військ у районі Дніпра нібито від імені прес-центру Міноборони Росії є провокацією", - заявили у Міноборони.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні Низка прокремлівських пропагандистських ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ оголосила, що окупаційна армія прийняла рішення зайняти "вигідніші позиції" в Херсонській області. Йдеться про угруповання "Дніпро", яке дислокується на лівобережжі.
Втім, через кілька хвилин новини про "перегрупування" раптово зникли з усіх російських ЗМІ. Частина сайтів заявили, що новина була опублікована "помилково".