У відомстві заявили, що розсилка цієї інформації була хибною.

У Міноборони РФ оперативно відреагували на новини російської пропаганди про фактичний відступ окупантів з позицій на лівобережжі Херсонської області.

Як повідомляє російський РБК з посиланням на відомство, розсилання інформації про "жест доброї волі" на Херсонщині - це нібито провокація.

"Розсилка хибного повідомлення про "перегрупування" військ у районі Дніпра нібито від імені прес-центру Міноборони Росії є провокацією", - заявили у Міноборони.

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Що передувало

Нагадаємо, сьогодні Низка прокремлівських пропагандистських ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ оголосила, що окупаційна армія прийняла рішення зайняти "вигідніші позиції" в Херсонській області. Йдеться про угруповання "Дніпро", яке дислокується на лівобережжі.

Втім, через кілька хвилин новини про "перегрупування" раптово зникли з усіх російських ЗМІ. Частина сайтів заявили, що новина була опублікована "помилково".

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