Пропагандисти заявили, що ця інформація була опублікована нібито помилково.

Низка прокремлівських пропагандистських ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ оголосила, що окупаційна армія прийняла рішення зайняти "вигідніші позиції" в Херсонській області. Йдеться про угруповання "Дніпро", яке дислокується на лівобережжі.

Повідомлення про фактичний відступ окупантів опублікували такі топ-агентства РФ як ТАСС, РИА Новости та інші. Вони посилалися на інформацію, надану Міністерством оборони. Зазначалося, що окупанти відходять на "вигідніші позиції" на схід від Дніпра. Це нібито було рішення командування угруповання "Дніпро" на основі аналізу ситуації на цій ділянці фронту.

Зазначалося, що після так званого "перегрупування" частина сил буде задіяна для наступу на інших напрямках.

Відео дня

Втім, через кілька хвилин новини про "перегрупування" раптово зникли з усіх російських ЗМІ. Частина сайтів заявили, що новина була опублікована "помилково".

За даними каналу "Осторожно, новости", пропагандисти могли отримати інформацію про перекидання військ з фейкового акаунту Міноборони РФ, який, ймовірно, ведеться з території України.

Водночас проект ВЧК-ОГПУ заявив, що пропагандисти випадково озвучили те, до чого росіяни готуються з середини жовтня. У Генічеську розпочато підготовку до розміщення відділень з питань міграції ОМВС Херсонської області, які отримали команду на евакуацію в терміновому порядку з Каховського району.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що необхідно ЗСУ для знищення російських окупантів на лівому березі Херсонської області.

За її словами, Силам оборони України необхідна насамперед далекобійна високоточна зброя, щоб знищувати потенціал російських загарбників на лівобережжі Херсонщини.

Раніше Центр національного спротиву повідомив, що російські окупанти перекинули колишніх бійців приватної військової компанії "Вагнер" під Скадовськ Херсонської області. Там розгорнутий табір, в якому й перебувають найманці.

При цьому, як зазначають у ЦНС, їх нічим не забезпечують, а всі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих "волонтерів".

Командування російських окупаційних військ на місцях визначається щодо подальшого застосування цих бійців.

Вас також можуть зацікавити новини: