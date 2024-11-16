Вдале полювання відбулося на Покровському напрямку.

На фронті в Україні вдалося знищити рідкісну і дуже коштовну систему радіоектронного придушення "Борисоглебск-2". Вартість одного комплексу складає близько 200 мільйонів доларів, повідомляє військовий Роберт Бровді, також відомий як "Мадяр".

Рідкісну ціль вдалося знищити в ніч з 15 на 16 листопада на околицях Сергіївки на Покровському напрямку дроноводам із підрозділу "Птахи Мадяра".

"Очам, чесно кажучи, не повірили, адже крайній раз "Борисоглібськ" ми зустрічали на околицях Бєлгорода під час Харківської кампанії. І тут раптом у нас наступний", – розповідає Мадяр.

Як видно на опублікованому відео, цінну ворожу техніку закидали "скидами" з дрона-бомбера. За словами Роберта Бровді, зважаючи на важливість цілі, "Птахи Мадяра" здійснили повторний виліт бомбера, аби закріпити успіх ще кількома скидами.

"Жирна ціль. Велика удача", – наголосив військовий.

Що відомо про комплекс "Борисоглебск-2"

Комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебск-2" — це сучасна російська система, призначена для виявлення, придушення та аналізу радіосигналів противника, включно з системами супутникової навігації (наприклад, GPS).

Комплекс був прийнятий на озброєння у 2013 році й базується на платформі МТ-ЛБ, що забезпечує високу мобільність та прохідність. Комплекс складається з декількох машин, включаючи пункт управління та апаратуру для постановки перешкод, і може виконувати широкий спектр завдань у різних умовах​.

Попри ефективність у виконанні покладених завдань, "Борисоглебск-2" має і недоліки, зокрема високу вартість, складність в експлуатації та обмежену дальність дії. Активне використання комплексу також може зробити його вразливим до виявлення і знищення противником​.

Вас також можуть зацікавити новини: