На фронті в Україні було ліквідовано адміністратора одного з найбільших Z-пабліків - "Архангел спецнназа Z". Відповідне повідомлення в самому пабліку розмістили інші його адміністратори.
"На Донецькому напрямку під час проведення штурмових дій у стрілецькому бою загинув один з адмінів проєкту "Архангел Спецназа", Єгор "Щит", - ідеться в повідомленні.
Слід зазначити, що "Архангел спецназа Z" - один із найбільших провоєнних пабліків у Росії. Його аудиторія становить понад 1,1 мільйона підписників.
Інші ліквідовані "зетники"
Як писав УНІАН, у липні під час розгрому групи "вагнерівців" у Малі місцеві туареги серед інших "денацифікували" автора провоєнного Telegram-каналу Grey Zone Микиту Федяніна.
У серпні на Курському напрямку ледь не загинув інший відомий Z-воєнкор Євген Піддубний. Він отримав важке поранення під час атаки дрона і якийсь час вважався загиблим.
Також ми розповідали, що на початку року застрелився один із найавторитетніших "зетників", у минулому соратник Ігоря Гіркіна, Андрій Морозов на прізвисько "Мурз". Він був шокований масштабом російських втрат у битві за Авдіївку і намагався підняти цю тему публічно, але соратники по цеху його "зацькували", довівши до самогубства.