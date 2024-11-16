"Асвабадітеля" ліквідували під час чергового м'ясного штурму.

На фронті в Україні було ліквідовано адміністратора одного з найбільших Z-пабліків - "Архангел спецнназа Z". Відповідне повідомлення в самому пабліку розмістили інші його адміністратори.

"На Донецькому напрямку під час проведення штурмових дій у стрілецькому бою загинув один з адмінів проєкту "Архангел Спецназа", Єгор "Щит", - ідеться в повідомленні.

Слід зазначити, що "Архангел спецназа Z" - один із найбільших провоєнних пабліків у Росії. Його аудиторія становить понад 1,1 мільйона підписників.

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Інші ліквідовані "зетники"

Як писав УНІАН, у липні під час розгрому групи "вагнерівців" у Малі місцеві туареги серед інших "денацифікували" автора провоєнного Telegram-каналу Grey Zone Микиту Федяніна.

У серпні на Курському напрямку ледь не загинув інший відомий Z-воєнкор Євген Піддубний. Він отримав важке поранення під час атаки дрона і якийсь час вважався загиблим.

Також ми розповідали, що на початку року застрелився один із найавторитетніших "зетників", у минулому соратник Ігоря Гіркіна, Андрій Морозов на прізвисько "Мурз". Він був шокований масштабом російських втрат у битві за Авдіївку і намагався підняти цю тему публічно, але соратники по цеху його "зацькували", довівши до самогубства.

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