Станом на ранок в нашій країні вже відкрили 3 720 "пунктів незламності".

В Україні сьогодні відкрились понад 3 700 "пунктів незламності" для перебування людей під час тривалого відключення електроенергії чи тепла.

Станом на 09:00 відкрито 3 720 "пунктів незламності", про це у Telegram-каналі повідомили в Офісі президента Володимира Зеленського.

В ОП нагадали, що найближчий пункт можна знайти на мапі, перейшовши за посиланням.

Відео дня

Новий масований ракетний удар по Україні - що треба знати про наслідки

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Також повідомлялось про відключення електроенергії у сусідній Молдові.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих АЕС відключені.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що вчора в енергосистемі України відбувся блекаут внаслідок ракетної атаки РФ.

22 листопада президент України Володимир Зеленський закликав бізнес долучатись до ініціативи зі створення "пунктів незламності". За його словами, підготовлено вже більше чотирьох тисяч таких пунктів, їх кількість планується збільшувати.

Вас також можуть зацікавити новини: