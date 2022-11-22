Там українці зможуть отримати всі базові послуги у разі проблем зі світлом.

Президент України Володимир Зеленський закликав бізнес долучатись до ініціативи зі стоврення "пунктів незламності".

Про це глава держави повідомив у своєму сьогоднішньому вечірньому відеозверненні. За його словами, на сайті та в усіх "пунктах незламності" можна буде дізнатись, де працює найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

"Розгортаємо по всій країні й наш новий проект підтримки людей – "Пункти незламності". За підсумками цього дня, підготовлено вже більше чотирьох тисяч таких пунктів. Заплановано – ще більше", - сказав він.

Відео дня

Президент підкреслив, якщо знову відбудуться масовані російські удари, і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то робота "пунктів незламності" активується.

"Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово. Пункти працюватимуть обов’язково – при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо. Вже працює спеціальний сайт – nezlamnist.gov.ua, – на якому розміщено мапу таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється", - розповів Зеленський.

Як зазначив глава держави, місцевій владі поставлено завдання забезпечити інформування людей про наявність "пунктів незламності". Це має бути дуже просто: у будівлях органів влади, у аптеках, магазинах, у поштових відділеннях має бути інформація про те, де людина може знайти підтримку у разі тривалого відключення енергії.

"І дуже важливо, що до цієї нашої ініціативи вже приєднується також і сумлінний бізнес. Дякую всім підприємцям, які вирішили зараз підтримати суспільство й роблять свої бізнес-обʼєкти також "пунктами незламності" – з генераторами, "Старлінками", водою та іншим.

І, будь ласка, зверніть увагу, що на нашому сайті nezlamnist.gov.ua є спеціальна форма для представників бізнесу, які хочуть приєднатись і стати "пунктом незламності" для українців", - підкреслив Зеленський.

Відключення світла

Як відомо, останнім часом Росія активно атакує енергосистему України.

19 листопада Володимир Зеленський заявляв, що в країні вже пошкоджено близько половини енергетичної інфраструктури.

Гендиректор компанії-постачальника енергоресурсів YASNO вважає, що українці можуть бути змушені жити в умовах постійних відключень щонайменше до кінця березня.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький каже, що блекаут можливий, однак це не треба сприймати як "кінець світу".

Нещодавно було опубліковано мапу закладів, які працюють під час віялових відключень енергопостачання.

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