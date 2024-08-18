Очільник ЦПД зазначив, що у промові диктатора закладено наратив про те, що "мета сво досягнута".

Остання порція маячні білоруського диктатора Олександра Лукашенка прямо натякає на те, що правитель РФ Володимир Путін вже "благає про переговори".

Про це заявив очільник Центру протидії дезінформацію Андрій Коваленко у Telegram. За його словами, у заявах Лукашенко чітко простежуються наративи про те, що Росія нібито вже досягла "мети сво", тож війну можна вже завершувати.

"Якщо перекладати все, що сказав Лукашенко на людську мову - це сигнал, що Путін вже благає про перемовини. Бо в довгу промову Лукашенка закладено, що "мета сво вже досягнута", - написав Коваленко. Відео дня

Про що говорив Лукашенко

Як повідомляв УНІАН, диктатор Олександр Лукашенко заявив, що мета "Спеціальної воєнної операції" вже досягнута. За його словами, в Україні тепер немає "нациків".

Також диктатор заявив, що Україна сформувала для нападу на Курську область потужні сили за участю найманців, а саме поляків. За його словами, Курська операція - це нібито спроба Києва підштовхнути Росію на застосування зброї, зокрема і ядерної.

Крім того, він наголосив, що білорусько-український кордон "заміновано як ніколи", тому ЗСУ зможуть пройти його лише з "величезними втратами". Лукашенко додав, що Білорусь та РФ бачать, звідки із західних країн може бути здійснена агресія проти "Союзної держави".

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