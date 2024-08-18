Остання порція маячні білоруського диктатора Олександра Лукашенка прямо натякає на те, що правитель РФ Володимир Путін вже "благає про переговори".
Про це заявив очільник Центру протидії дезінформацію Андрій Коваленко у Telegram. За його словами, у заявах Лукашенко чітко простежуються наративи про те, що Росія нібито вже досягла "мети сво", тож війну можна вже завершувати.
"Якщо перекладати все, що сказав Лукашенко на людську мову - це сигнал, що Путін вже благає про перемовини. Бо в довгу промову Лукашенка закладено, що "мета сво вже досягнута", - написав Коваленко.Відео дня
Про що говорив Лукашенко
Як повідомляв УНІАН, диктатор Олександр Лукашенко заявив, що мета "Спеціальної воєнної операції" вже досягнута. За його словами, в Україні тепер немає "нациків".
Також диктатор заявив, що Україна сформувала для нападу на Курську область потужні сили за участю найманців, а саме поляків. За його словами, Курська операція - це нібито спроба Києва підштовхнути Росію на застосування зброї, зокрема і ядерної.
Крім того, він наголосив, що білорусько-український кордон "заміновано як ніколи", тому ЗСУ зможуть пройти його лише з "величезними втратами". Лукашенко додав, що Білорусь та РФ бачать, звідки із західних країн може бути здійснена агресія проти "Союзної держави".