Також диктатор поскаржився на те, що українські безпілотники нібито порушують білоруський кордон.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що мета "Спеціальної воєнної операції" (так росіяни називають війну в Україні - УНІАН) вже досягнута. За його словами, в Україні тепер немає "нациків". Про це він сказав в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Россия-1".

Самопроголошений президент вважає, що в Україні "денацифікація відбулася", адже 70% українців "ненавидять Зеленського".

Також він зазначив, що Білорусь була змушена перекинути до кордону з Україною майже третину своєю армії, адже Київ нібито розмістив там понад 120 тисяч військових. Він поскаржився, що українські безпілотники постійно порушують білоруський кордон на сході країни.

Відео дня

Про що ще сказав Лукашенко під час інтерв'ю

Також диктатор заявив, що Україна сформувала для нападу на Курську область потужні сили за участю найманців, а саме поляків. За його словами, Курська операція - це нібито спроба Києва підштовхнути Росію на застосування зброї, зокрема і ядерної.

Крім того, він наголосив, що білорусько-український кордон "заміновано як ніколи", тому ЗСУ зможуть пройти його лише з "величезними втратами". Лукашенко додав, що Білорусь та РФ бачать, звідки із західних країн може бути здійснена агресія проти "Союзної держави".

Вас також можуть зацікавити новини: