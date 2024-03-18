Він називає це "зоною безпеки".

Російський диктатор Путін заявив, що Росія хоче створити "санітарну зону" на територіях України.

Такон він відповів на запитання про можливість захоплення Харківської області російською окупаційною армією. За словами дикатора, йдеться про створення "зони безпеки", яку буде важко подолати західним засобам ураження.

"Я зараз не готовий говорити з приводу того, що і як ми маємо приєднувати. Не виключаю, що ми змушені будемо в якийсь момент створити певну санітарну зону, на сьогоднішніх територіях, підпорядкованих київському режиму", - заявив він.

Також Путіна запитали, як він планує відзначати свою "перемогу" на президентських виборах. "Зараз поговорю з генеральним штабом і з міністром оборони", - сказав диктатор.

Вибори в Росії: останні новини

Цього року вибори президента РФ проходили з 15 по 17 березня. На виборчих дільницях у різних містах країни відбувалися різні інциденти: люди кидали "коктейлі Молотова" або обливали урни для голосування зеленкою.

Центральна виборча комісія Російської Федерації оголосила, що після опрацювання 80% протоколів Путін набирає 87,15%.

Виступаючи перед журналістами він заявив, що джерелом влади в країні є російський народ, а окупанти, які воюють проти України, "забезпечують Росії умови її розвитку та існування".

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