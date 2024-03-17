Неймовірність цифр особливо наочно видно на даних з окупованих Росією регіонів України.

Російському диктатору Володимиру Путіну "намалювали" понад 87% голосів на псевдо-виборах, які відбулися 15-17 березня. Такі дані наводить російський Центрвиборчком.

"Опрацьовано вже 40% протоколів: у Путіна 87,34%, у Харитонова - 4,11%", - повідомляє "РИА Новости".

При цьому цифри, які наводяться за деякими регіонами, виглядають ще більш абсурдними і неправдоподібними. Наприклад, у Ростовській області за диктатора віддали свої голоси нібито аж 91% виборців, у Воронезькій області - 90,38%, у Москві - 88,8%, в Інгушетії - 91,16%, у Дагестані - 93,67%, у Кабардино-Балкарії - 94,47%, а в Чечні - 99,28%.

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На окупованих територіях України Центрвиборчком малює Путіну не менш неймовірні цифри: у Севастополі - 90,9%, у Криму - 93,27%, у Донецькій області - 95,23%, у Луганській - 94,12%, у Запорізькій - 92,95%, у Херсонській - 88,12%.

Вибори Путіна в Росії

Як писав УНІАН, сьогодні в Росії завершилося триденне голосування на так званих виборах президента, де у росіян фактично не було жодного вибору.

Російські соціологи повідомили, що за даними проведених ними екзит-полів, Володимир Путін набирає нібито 87% голосів.

Також російський ЦВК дає вкрай неправдоподібні дані про рівень явки виборців - понад 73,3%.

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