Українці перевершують росіян за якістю військ, керівництва, командування і управління, а також озброєнь, що США та інші країни надають Києву.

У Білому домі прокоментували рішення російського президента РФ Володимира Путіна збільшити чисельність армії.

Українці перевершують росіян за якістю військ, керівництва, командування і управління, а також озброєнь, що США та інші країни надають Києву, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на онлайн-брифінгу в Білому домі.

"Тут немає сумнівів, що він (Путін) буквально розкидається людським м’ясом, щоби спробувати утримати територію, яку вони незаконно окупували в Україні, а також спробувати захопити ще більше", – сказав він.

Відео дня

Тому, додав представник Білого дому, оскільки Путін не може зрівнятися з цією якістю, він відповідає тим, що намагається досягти своїх цілей за рахунок людської маси, як це відбувалося під час бойових дій під Бахмутом.

"Це лише підкреслює труднощі, з якими росіяни стикаються в Україні й надалі стикатимуться. Тож наша наполеглива рекомендація Путіну полягала б в тому, щоб він відмовився від цього, і взагалі вийшов з України, й тоді йому не доведеться турбуватися про збільшення свого війська", – сказав Кірбі.

Плани Путіна по збільшенню армії - деталі

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності збройних сил РФ до 2 209 130. При цьому 1 320 000 осіб з цього числа – військові.

У Міністерстві оборони країни-агресорки відзначили, що відповідно до указу Путіна від 29 листопада 2023 р., гранична чисельність ЗС РФ збільшена на 170 тис. військовослужбовців. При цьому в оборонному відомстві запевняють, що плани Путіна реалізуються за рахунок громадян, які "виявляють бажання проходити військову службу за контрактом".

Вас також можуть зацікавити новини: