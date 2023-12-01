У Міноборони РФ запевняють, що збільшення призову громадян на строкову військову службу та проведення мобілізації "не передбачено".

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності збройних сил РФ до 2 209 130. При цьому 1 320 000 осіб з цього числа – військові.

У Міністерстві оборони країни-агресорки відзначили, що відповідно до указу Путіна від 29 листопада 2023 р., гранична чисельність ЗС РФ збільшена на 170 тис. військовослужбовців.

При цьому в оборонному відомстві запевняють, що плани Путіна реалізуються за рахунок громадян, які "виявляють бажання проходити військову службу за контрактом". Зазначається, що суттєвого збільшення призову громадян на строкову військову службу або проведення мобілізації нібито не передбачено.

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Водночас причини такого кроку в Міноборони РФ обґрунтували "зростанням загроз для Росії". Збільшення чисельності військ там назвали "адекватною реакцією на агресивну діяльність НАТО".

"Збільшення штатної чисельності збройних сил обумовлено зростанням загроз для нашої країни, пов'язаних з проведенням "спеціальної військової операції" і продовженням розширення НАТО. Здійснюється нарощування об'єднаних збройних сил Альянсу поблизу кордонів Росії, розгортання додаткових засобів ППО і ударних озброєнь. Нарощується потенціал тактичних ядерних сил НАТО. США мають намір до кінця 2025 року замінити 200 застарілих ядерних авіабомб вільного падіння, що знаходяться в Європі і Туреччині, на нову високоточну версію. У сформованих умовах додаткове нарощування бойового складу і чисельності збройних сил є адекватною реакцією на агресивну діяльність блоку НАТО".

Війна РФ проти України: інші кроки Кремля

Крім збільшення чисельності військ, днями в РФ істотно збільшили витрати на війну. У 2024 році російська влада вирішила направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу. Таке збільшення фіксується вперше з радянських часів.

Відомо, що частка військових видатків у бюджеті становитиме 29,5%. За рік за статтею "Національна оборона" витратять 10,775 трлн рублів, що перевищує витрати 2023 року на 70%.

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