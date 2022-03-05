За даними німецького уряду, Путін і Шольц домовилися провести подальші переговори найближчим часом.

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови 4 березня повідомив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що третій раунд переговорів між Україною і Росією відбудеться на цих вихідних.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

За повідомленням, під час годинної телефонної розмови Шольц і Путін "обмінялися своїми різними точками зору" на агресію Росії проти України.

"Канцлер висловив глибоке занепокоєння інформацією, що надходить з України. Він закликав російське керівництво негайно припинити всі бойові дії та надати гуманітарний доступ до районів, де ведуться бої", – йдеться в повідомленні.

За даними німецького уряду, Путін і Шольц домовилися провести подальші переговори найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 березня, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що третій раунд перемовин між Україною та РФ може відбутися 5 чи 6 березня.

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