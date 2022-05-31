Росія нібито має намір окупувати весь Донбас до 1 липня. Спочатку планують захоплення Луганської області.

Російський диктатор Володимир Путін поставив завдання окупантам вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей до 1 червня та 1 липня відповідно.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на джерела в українських спецслужбах.

Плани Кремля, згідно з отриманою інформацією, передбачають спочатку захоплення всієї Луганської області. З Донецькою ситуація для окупанта набагато складніша, тому на її захоплення нібито відведено час до 1 липня.

Як повідомляється, агресор відмовився від одночасного захоплення всієї території українського Донбасу.

Раніше в Луганській ОВА заявляли, що під російською окупацією знаходиться близько 95% території області. Зараз активні бої йдуть за Сєвєродонецьк - адміністративний центр регіону з 2014 року.

За словами очільника області Сергія Гайдая, загрози оточення Сєвєродонецька немає.

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