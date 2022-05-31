За його словами, частина міста контролюється російськими військами, але там все ще є українські захисники.

Загрози оточення Сєвєродонецька немає.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай під час інформаційного телемарафону.

"Я не думаю, що є ризик оточення. Там все одно залишається можливість відходу до Лисичанська, тому військовим оточення не загрожує", - розповів глава ОВА.

Також, за його словами, частина міста, на жаль, контролюється російськими військами, але там все ще є українські захисники, які дають відсіч ворогу.

"Вони ще пару днів тому відзвітували, що все місто захопили – це не так. Є там наші хлопці. Більш того – дають їм там відсіч, тобто просуватись вони там вільно не можуть", - зазначив Гайдай.

Очільник ОВА додав, що росіяни планують операцію по зачистці території навколо Сєвєродонецька, зокрема - навколишніх сіл.

"Зараз росіяни планують таку військову операцію по зачистці території навколо Сєвєродонецька. Запускають туди десь орієнтовно батальйон солдат, які будуть проходитись по навколишнім селам, такі як Борівське чи Сиротине. Підтягують техніку такого класу як "Солнцепёк", для того, щоб просто випалювати наших військових, ну а там і разом з цивільним населенням, їм вже там все одно", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку противник здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над містом Сєвєродонецьк. Активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби.

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