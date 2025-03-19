Президент України переконаний, що Росія прагне послаблення України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін прагне продовжувати війну та вбивати українське цивільне населення, коли озвучує вимогу припинити Україні надавати військову допомогу і розвідувальні дані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Зокрема, у Зеленського запитали, чи можуть США погодитися на вимоги російського диктатора Володимира Путіна припинити надавати Україні військову підтримку та обмін розвідувальними даними.

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"Ніхто не може впливати на Сполучені Штати Америки щодо допомоги Україні або іншим країнам. Це рішення особисте президента Трампа, на мою думку", - сказав Зеленський.

Водночас, президент України вважає, що Росія буде прагнути, аби партнери не допомагали Україні, бо це послаблюватиме українські позиції.

"Хоча, виглядає дуже дивно. Якщо ти не збираєшся далі воювати проти нас, і дійсно хочеш миру, я маю на увазі Путіна - то чому тобі боятися української армії? Для чого ти робиш все, щоби послабити нашу армію? Або послабити захист наших людей?", - відзначив Зеленський.

Зокрема, як повідомив Зеленський, для України важливими є розвідувальні дані від американців, бо якщо такі дані не надходитимуть, Україна втратить розуміння про точність часу запуску російських балістичних ракет.

"Для чого це Путіну, якщо він не хоче нас вбивати? Для чого йому боротись, щоб президент Трамп зупинив нам цю інформацію? Це говорить про те, що це неадекватні вимоги. Це говорить про те, що він хоче, щоб ми не отримували інформацію, коли летить балістика по українським цивільним, тому що балістикою вони б'ють по українській інфраструктурі. Значить він хоче, щоб ми не знали про ці атаки, а значить, щоб наші люди не йшли у бомбосховище. Тобто, це все говорить про продовження війни. Тому, я не вважаю, що треба йти на будь-які поступки щодо допомоги Україні", - наголосив Зеленський.

Як підкреслив глава держави, навпаки, треба посилювати допомогу Україні, бо це сигнал, що Україна готова до будь-яких сюрпризів від росіян.

Що передувало

За підсумками розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом у Кремлі виступили із заявою, у якій були озвучені вимоги щодо запровадження 30-денного перемир'я. Путін зажадав зупинити мобілізацію в Україні та переозброєння ЗСУ.

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