Росіяни наразі демонструють неготовність закінчити війну.

Президент Україн Володимир Зеленський наголошує, що Україна не піде на визнання окупованих українських територій російськими, бо це червона лінія. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Зокрема, у Зеленського запитали, що Україна робитиме, якщо США визнають окуповані українські території російськими, у тому числі Крим, і чи це зірве потенційну мирну угоду.

"Будь-які перемовини - це крихка спроможність, дуже крихка спроможність закінчити війну. Особливо, якщо це стосується руськіх, які поки що демонструють неготовність до закінчення війни", - наголосив Зеленський.

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Водночас, стосовно територій, глава держави сказав, що напевно це буде одним із чутливих і складних питань на майбутніх перемовинах.

"Перший крок, все-одно, це безумовне припинення вогню, навіть, якщо до нього треба пройти якісь шляхи - як-от тиша на небі, тиша на морі... Все-одно, дійде до тиші на всьому фронті. А це правильні кроки, якщо ми дійсно хочемо закінчити війну справедливим миром. І тоді вже будемо переходити до інших питань, серед яких, я впевнений, будуть підійматися територіальні питання. Для нас червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо", - сказав Зеленський.

Оновлено о 13:56. Як відзначив президент, тимчасово окуповані території російськими ніколи не стануть.

Окремо президент України повідомив, що головне з червоних ліній України - це не втратити незалежність і суверенітет України. "Щоб ніколи в житті Росія не мала вплив на незалежність українців", - відзначив Зеленський.

Також президент не збирається обговорювати з росіянами питання української армії.

"Я не хочу з ними обговорювати, яка повинна бути наша армія, бо це - частина гарантій безпеки для українців, не для росіян. Це також важливий елемент інфраструктури гарантій безпеки - важливий елемент нашої незалежності, справедливого і гарантованого миру, і що війна не повернеться", - сказав Зеленський.

Також він додав, що головною економічною гарантією України буде Європейський Союз, і це не має обговорюватися з росіянами.

Окрім того, тисячі різних українців, які перебувають у російських тюрмах, мають повернутися до своїх українських сімей. Також треба повернути додому тіла усіх закатованих в Росії українців.

"Це безумовні речі, які безумовно мають бути", - сказав Зеленський.

Мирні переговори - головні новини

Росія вимагає визнати окуповані території - Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим - своєю територією. Україна категорично відмовляється й наполягає на повному відновленні своєї територіальної цілісності.

Західні союзники підтримують позицію України, вимагаючи від Росії виведення військ, тоді як Кремль заявляє про "незворотність" своїх анексій.

18 березня відбулася телефонна розмова між Трампом і Путіним щодо України, після якої Кремль зробив низку заяв. У Москві анонсували обмін полоненими з Україною у форматі 175 на 175, який має відбутися 19 березня. Також сторони говорили про безпеку судноплавства в Чорному морі та 30-денне припинення вогню.

Крім того, Дональд Трамп висунув ідею про взаємну відмову сторін від ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. За даними Кремля, Путін погодився і "відразу дав російським військовим відповідну команду".

У Білому домі за підсумками розмови також зробили заяву, згідно з якою сторони домовилися, що переговори щодо миру в Україні мають негайно розпочатися на Близькому Сході.

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