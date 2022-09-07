Російський диктатор публічно заявив, що це були "дзеркальні" заходи.

Російський диктатор Володимир Путін публічно визнав, що свідомо напав на Україну. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на це зізнання.

Про це очільник МЗС написав у Twitter.

Путін заявив, що Росія нібито відповіла "дзеркально", щоб допомогти жителям Донбасу.

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"Росія після багаторазових спроб вирішити це питання мирним шляхом прийняла рішення відповісти так само дзеркально, як діяв наш потенційний супротивник – збройним шляхом", – зазначив диктатор.

Він наголосив, що наказав напасти на Україну "свідомо". Ба більше, диктатор впевнений, що війна призведе до "зміцнення" РФ.

Очільник МЗС після заяв Путіна закликав міжнародних партнерів підтримати створення трибуналу у справі про скоєння злочину агресії щодо України.

"Путін щойно публічно зізнався у злочині агресії проти України: "Ми зробили це свідомо". Я ще раз закликаю всі держави: підтримайте створення спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України", - написав Кулеба.

Нагадаємо, Росія широкомасштабно вторглася в Україну 24 лютого.

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України потужно оновили статистку втрат Росії. За минулу добу наші захисники ліквідували майже 500 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Всього ж з 24 лютого ЗСУ ліквідували більше 50 тис. російських військових, понад 2 тис. танків, понад 400 літаків і вертольотів.

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