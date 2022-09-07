Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Збройні Сили України потужно оновили статистку втрат Росії. За минулу добу наші захисники ліквідували майже 500 окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.09 орієнтовно склали:

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особового складу - близько 50610 (+460) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2097 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 4520 (+36) од,

артилерійських систем – 1194 (+15) од,

РСЗВ – 300 (+4) од,

засоби ППО - 156 (+0) од,

літаків – 237 (+1) од,

гелікоптерів – 208 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4),

крилаті ракети - 214 (+5),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15) од,

спеціальна техніка - 109 (+0).

У Генштабі також наголосили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що приватні воєнні компанії ворога зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків важкопоранених та вбитих.

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