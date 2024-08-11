У Курській області "вагнерів" немає, інформація, що вони повернулися з Африки - дезінформація, стверджує Христо Грозєв.

Приватна військова компанія "Вагнер" у початковій своїй версії перестала існувати, вважає журналіст видання The Insider Христо Грозєв, який спеціалізується на розслідуваннях про російських шпигунів за кордоном. Про це він сказав в інтерв'ю "Суспільному".

Грозєв стверджує, що в Курській області "вагнерів" немає, і інформація, що вони повернулися з Африки в Росію, не відповідає дійсності.

"Інформація про те, що Вагнер повернувся з Африки - це дезінформація з російського боку, щоб показати, що хоч щось готується як контрудар (у Курській області)... Спроба повернути тих, кого вони відправили останній рік і в Малі, у Буркіна-Фасо, в інші країни Африки, - це буде, тому що в них не вистачає армії на території РФ. Усе найкраще вже в Україні", - сказав журналіст.

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За його словами, взагалі після смерті засновника ПВК Євгена Пригожина, "Вагнер" у первісній своїй версії припинила існувати.

"Найближче до того, що було "Вагнером" раніше - ця частина вирушила в Африку. А ті підрозділи, що в Україні, - це були створені схожі на "Вагнер" за формою командування групи, які підпорядковуються безпосередньо російській військовій розвідці. Але це не можна вважати вже приватною армією. Це всередині ГРУ стуркури", - зазначив Грозєв.

За його словами, успішна стратегія "Вагнера" була зумовлена особливістю вертикалі командування.

"Зараз усе керується генералами і полковниками Російської армії. І звичайно не буде такої ефективності, як було з Вагнером. Є інші нові групи, які працюють у стилі "Вагнера". Вони працюють, наприклад, у Криму. Але такої великої, оснащеної групи як раніше був "Вагнер" ми не спостерігаємо", - сказав Грозєв.

"Вагнер" у Курській області

Як повідомляв УНІАН, після початку української операції в Курську область, за інформацією росЗМІ, військове командування РФ вирішило перекинути ПВК "Вагнер".

Про "прорив" українсько-російського кордону в районі Курської області РФ стало відомо 6 серпня. Генштаб ЗСУ не коментує того, що відбувається в прикордонних районах РФ. Водночас Президент України Володимир Зеленський учора заявив, що війна переходить "на територію агресора".

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