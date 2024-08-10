Зеленський про операцію в Курській області: Україна вміє повертати справедливість

Він зауважив, що кілька разів сьогодні отримав доповіді щодо подій на фронті та на території РФ.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував операцію ЗСУ у Курській області Росії. Як заявив український лідер у вечірньому зверненні, війна переходить "на територію агресора".

"Сьогодні кілька разів уже доповідав головком Сирський – щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, – тиск на агресора", - заявив Зеленський.

Президент не став більш детально коментувати наступ ЗСУ у Курській області. Водночас він додав, що украхнські бойові бригади дійсно результативно захищають нашу державу, знищують окупанта.

"Увесь фронт ми не залишаємо без уваги. Кожен напрямок, всі точки бойових зіткнень. Сумщина, Харківщина, всі напрямки на Донеччині, зокрема найбільш жорсткі – Покровський, Торецький, Краматорський, – і південь нашої держави. Всюди є за що подякувати українським воїнам", - додав президент.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, вторгнення ЗСУ в Курську область вдарило по режиму Путіна, що створює додатковий шанс на переговори. Путін втрачає імідж сильного правителя, адже росіяни все більше сумніваються, чи може він і далі гарантувати їм безпеку.

Також ми розповідали, що Кремль кидає "ЧОПівців" на оборону Курська. Державні корпорації "мобілізують" свою охорону для участі в боях на кордоні.

Як пише The New York Times із посиланням на думку аналітиків, росіянам, ймовірно, вдалося пригальмувати український наступ у Курській області, але бої продовжуються.

Нардеп Юрій Мисягін заявив, що українські сили взяли у суботу, 10 квітня, взяли під контроль щонайменше три населені пункти у Курській області Росії.

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