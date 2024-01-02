За словами українського посла, ООН перебуває у глибокій кризі не лише через те, що Радбез безпораден, коли мова йде про заходи по зупиненню війни в Україні.

Постійні члени Ради Безпеки Організації об'єднаних націй (ООН) не готові не тільки до практичних кроків щодо позбавлення Росії всіх повноважень, а й до початку політичної дискусії на цю тему. Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, у контексті протидії агресії РФ проти України Радбез ООН не зміг змінити ситуацію "або ухвалити будь-яке субстантивне рішення". На думку дипломата, головна причина – це те, що країни-члени Ради безпеки - передусім її постійні члени - продовжують стояти на позиції, що Російська Федерація є повноцінним та повноправним членом Радбезу.

"Вони дозволяють Російській Федерації використовувати право вето. Вони не готові не тільки до практичних кроків щодо позбавлення Російської Федерації всіх повноважень, а навіть не готові розпочати про це політичну дискусію. Відтак навіть у такій складній ситуації, як конфлікт у Газі, Рада Безпеки спромоглася ухвалити рішення по відкриттю нових гуманітарних переходів, а наш конфлікт залишається чи не єдиним, де жодних рішень немає", - констатував Кислиця.

Водночас він вважає, що ООН перебуває у глибокій кризі не лише через те, що Рада безпеки безпорадна, коли мова йде про заходи по зупиненню війни в Україні та приборканню агресора.

"ООН знаходиться в глибокій кризі ще й тому, що одна з її головних функції – підтримання миру – вже не працює в тому вигляді, як вона працювала ще десять років тому. ... Тому потрібно шукати нові форми та підходи до того, яким чином ООН у майбутньому буде підтримувати мир", - зазначив український дипломат.

ООН і війна в Україні - останні новини

Наприкінці 2023 року Російська Федерація скликала Раду безпеки ООН, щоб поскаржитись на Україну, натомість отримала "прочуханку". Так, українські дрони вразили багато намічених цілей у Росії. В українських ЗМІ повідомили про понад 70 запущених дронів, тоді як в РФ заявили про 32 перехоплених. Тим часом губернатор Бєлгородської області заявив про щонайменше 24 загиблих та понад сотню поранених.

Раніше УНІАН повідомляв, що Чехія відмовилася приходити на екстрене засідання Радбезу ООН для обговорення удару по Бєлгороду.

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