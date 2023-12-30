Глава чеського МЗС Ян Липавський заявив, що Чехія не дозволить росії викликати їх будь-куди.

Чехія відмовилася взяти участь в екстреному засіданні Ради безпеки ООН, яке скликає Росія через те, що вона називає "невибірковими" українськими ударами по прикордонній території та "вбивством мирних жителів Бєлгорода". При цьому Росія звинуватила Чехію у використанні Україною боєприпасів з цієї країни.

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський сказав, що Чехія не з'явиться на засідання Радбезу і "не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора".

"Ми відмовляємося, щоб нас куди-небудь викликала Росія. Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю прийдемо", – написав Ліпавський у мережі Х (колишня Twitter).

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Удар по Білгороду - деталі

Вдень у суботу, 30 грудня, Сили оборони України завдали ракетного удару по військових об'єктах у російському Бєлгороді.

"Триває комплекс заходів українських сил безпеки та оборони, який став наслідком російських терористичних ракетних ударів по українських містах", - повідомило джерело УНІАН у спецслужбах.

РБК-Україна повідомляє, що руйнування цивільної інфраструктури Бєлгорода - результат неефективної роботи російської протиповітряної оборони (ППО).

Як пише УП з посиланням на джерело у спецслужбах, саме через "непрофесійні дії та сплановану провокацію" російської ППО уламки ракет впали в центрі міста.

Кількість загиблих збільшилася до 21 особи, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. 110 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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