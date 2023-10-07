Відомо про чотирьох постраждалих внаслідок атаки.

В ніч проти 7 жовтня російські окупанти атакували Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму.

"Влучення відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні і в зерносховище припортової інфраструктури. Уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Інформації про постраждалих не надходило", – повідомляють Сили оборони півдня.

Зауважимо, повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 2:00. Незабаром з’явилися повідомлення про те, що в обласному центрі було чути вибухи. Вже о 2:20 було оголошено про відбій повітряної тривоги.

Відео дня

Оновлено (7:13): За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, в Одеському районі внаслідок атаки постраждали чотири людини, які отримали поранення від уламків скла. "Їм надано вся необхідну медичну допомогу", - розповів посадовець.

Удари РФ по Одещині - останні новини

В ніч проти 6 жовтня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану дронову атаку на південь Одещини. Кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед-131/136" ворог спрямував з Криму.

Над регіоном було збито три ворожі дрони. Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я. Внаслідок атаки пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок.

Вас також можуть зацікавити новини: