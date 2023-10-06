Пошкоджено зерносховище та кілька вантажних автівок, функціонування поромної переправи на кордоні тимчасово зупинено.

Цієї ночі російські окупаційні війська здійснили чергову масовану дронову атаку на південь Одещини. Кілька груп ударних безпілотників типу Shahed-131/136 ворог спрямував з Криму по різних регіонах України, повідомляють Сили оборони півдня України.

Із них 11 дронів було знищено на півдні: 3 збито над Одещиною, а 8 - над Миколаївщиною. За словами військових, російські безпілотники використовували тактику складних маневрів, кілька разів змінювали курс та вкотре йшли вздовж лінії державного кордону.

Зокрема, під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я: пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок, пожежу оперативно ліквідовано. Внаслідок атаки люди не постраждали.

Відео дня

Уточнюється, що наразі функціонування поромної переправи тимчасово зупинено.

Як уточнив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, дронова атака тривала впродовж трьох з половиною годин.

За його словами, ворог вкотре цілив по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Кіпер уточнив кількість авто, які загорілися, складає 9 одиниць.

Ситуація в Одеській області

Російські терористи чи не щоночі атакують безпілотниками прикордонну та припортову інфраструктуру Одеської області.

Схожа атака вже відбувалася в ніч на 26 вересня. Зокрема, в Ізмаїльському районі було зафіксовано влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого було поранено двох водіїв вантажівок, пошкоджено будівлю пункту пропуску, три десятки вантажівок.

Через атаку було припинено роботу поромного пункту пропуску "Орлівка".

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