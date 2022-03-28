За попередніми даними, жертв немає.

Крилата ракета по Волині була випущена з боку Білорусі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Волинської обласної Військової адміністрації Юрій Погуляйко.

"Про ракетний удар на Волині. Крилата ракета була випущена з боку Республіки Білорусь", - зазначив він.

Погуляйко додав, що на місці ракетного удару працюють рятувальники.

"За попередніми даними, інформації про жертв немає", - зауважив глава ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня міський голова Ігоря Поліщук повідомив, що в Луцьку пролунав вибух.

"Прошу не публікувати фото і відео вибухи та іншу інформацію", - зазначив він і закликав городян залишатися в укриттях.

Пізніше Погуляйко повідомив про ракетні удари по нафтобазі.

Вас також можуть зацікавити новини: