Крилата ракета по Волині була випущена з боку Білорусі.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Волинської обласної Військової адміністрації Юрій Погуляйко.
"Про ракетний удар на Волині. Крилата ракета була випущена з боку Республіки Білорусь", - зазначив він.
Погуляйко додав, що на місці ракетного удару працюють рятувальники.
"За попередніми даними, інформації про жертв немає", - зауважив глава ОВА.
Як повідомляв УНІАН, 27 березня міський голова Ігоря Поліщук повідомив, що в Луцьку пролунав вибух.
"Прошу не публікувати фото і відео вибухи та іншу інформацію", - зазначив він і закликав городян залишатися в укриттях.
Пізніше Погуляйко повідомив про ракетні удари по нафтобазі.