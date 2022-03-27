Очільник Волинської ОВА порадив місцевим мешканцям залишатися в укритті, поки триває тривога.

Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомляє про ракетні удари по нафтобазі.

Про це йдеться у дописі в його Telegram-каналі.

"На Волині пролунали вибухи. Залишайтеся в укриттях. Більше інформації буде згодом", - зазначив Погуляйко.

Пізніше він повідомив: "Щодо вибухів, що пролунали. Це були ракетні удари по нафтобазі. Повітряна тривога триває. Будьте в укриттях!".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 березня, Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що у Луцьку пролунав вибух.

"Прошу не публікувати фото і відео вибухів та іншу інформацію", - зазначив він і закликав містян залишатися в укриттях.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано-вранці 24 лютого. Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста.

27 березня стало відомо, що в результаті обстрілу російськими окупантами в місті Дубно Рівненської області було повністю зруйновано нафтобазу.

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