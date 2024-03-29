Президент вважає, що, коли Росія переконається у здатності України знищувати її літаки в Криму, вона перестане атакувати звідти.

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ терміново потрібні ракети ATACMS великої дальності, які можуть вражати цілі в окупованому Росією Криму, особливо аеродроми, з яких Росія запускає літаки з високоточними ракетами, які завдають серйозної шкоди.

"Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ракетами: все - газ, енергетика, школи, заводи, цивільні будівлі", - заявив Зеленський в інтерв'ю газеті The Washington Post .

За його словами, "ATACMS-300 - це відповідь". Він сказав, що хоче використовувати ракети більшої дальності не для нападу на російську територію, а на аеродроми в Криму.

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"Коли Росія дізнається, що ми можемо знищити ці літаки, вони не будуть атакувати з Криму. Це як із морським флотом. Ми витіснили їх із наших територіальних вод. Тепер ми їх виштовхнемо з аеропортів Криму", - додав президент.

Зеленський нагадав, що в лютому в Мюнхені він дістав карту цілей, які можуть вразити ATACMS.

"Я показав їм військові платформи, такі як аеропорти, системи ППО та інші об'єкти", - сказав він. Коли я запитав, чи вже в дорозі ATACMS, як ходять чутки у Вашингтоні, представник США засміявся і сказав: "Я не можу поділитися з вами цією інформацією. Вибач". Він додав, що ракет зараз "немає в Україні".

ATACMS для України - останні новини

Ризики ескалації війни в Україні, пов'язані з можливістю передати ЗСУ далекобійні ракети ATACMS, знизилися порівняно з тим, якими вони були раніше. Таку думку висловив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун.

Він офіційно не підтвердив і не спростував інформацію про те, що Штати мають намір надіслати Україні партію ракет великої дальності, однак заявив, що "стримана реакція Росії" на серію нещодавніх атак українських дронів углиб території РФ дала змогу Пентагону скоригувати свій аналіз ризику надсилання ATACMS.

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