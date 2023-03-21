Є висока загроза ракетних ударів, зазначили у ЗСУ.

Російські загарбники вивели у Чорне море два ракетоносії, загроза ракетних ударів лишається високою.

Про це у вівторок, 21 березня, повідомляє оперативне командування "Південь" Збройних сил України. "Станом на 16:00 в Чорному морі корабельне угруповання збільшено майже вдвічі і тепер складається з 12 кораблів. Нарощено і кількість ракетоносіїв. На бойовому чергуванні - два надводних, спорядження яких може сягати 16 "Калібрів", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що росіяни з Чорного моря вже не раз обстрілювали "Калібрами" територію України.

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Ситуація у Чорному морі - сьогодні це варто знати

Сьогодні, 21 березня, вранці в ОК "Південь" повідомляли, що в Чорному морі вороже корабельне угруповання складалося із 7 одиниць. Ракетоносії не були зафіксовані.

20 березня повідомлялося, що на території окупованого РФ Криму - у Джанкої, були вибухи. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, унаслідок вибухів ліквідовано крилаті ракети "Калібр" супротивника, які транспортували залізницею.

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