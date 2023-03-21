Ураження логістики в Криму може бути основним засобом впливу на зміну розуміння окупантів, що їм треба тікати з півострова.

Вчорашні вибухи у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму вказують на те, що російським загарбникам треба починати виїзджати з українського Криму. Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Якщо подивитися на карту тимчасово окупованого Криму і, зокрема на залізничне сполучення, Джанкой - це вузлова станція. Ще на початку повномасштабного вторгнення йшлося про те, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму", - сказала Гуменюк.

"Наразі чітко вказано курс для того, щоб було розуміння, що залізницею вже необхідно виїжджати", - наголосила Гуменюк.

Відео дня

За її словами, російські окупанти у своїй реакції не згадували про знищення ракет "Калібр НК" у Джанкої, бо це не сприяє їхньому іміджу.

"Наразі їм хіба що розібратися взагалі з тим, що сталося, бо вони почувалися досить спокійно, тим більше на такій відстані, і вважали, що встигнуть евакуюватися задовго до того, як почнеться реагування нашої зброї на місця великої дислокації", - додала Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти списують усі вибухи на роботу ППО і намагаються переконати населення тимчасово окупованого Криму у тому, що "усе йде за планом".

Вибухи в Джанкої - що відомо

У понеділок, 20 березня, в окупованому Джанкої пролунали сильні вибухи. Окупанти повідомили, що це робота ППО.

Згодом Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що вибухами у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищено ворожі крилаті ракети "Калібр", що транспортувались залізницею.

Вас також можуть зацікавити новини: