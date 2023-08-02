В Азовському морі не змінилася кількість кораблів супротивника, зазначили у ВМС ЗСУ.

У середу, 2 серпня, з Чорного моря Україні загрожує не одна російська крилата ракета "Калібр", попри те, що зменшилася кількість ракетоносіїв російських загарбників.

На бойовому чергуванні сьогодні станом на 11:00 знаходилися шість бортів супротивника, і серед них був один носій "Калібрів" (загальний залп - чотири ракети), йдеться у повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України.

Варто зазначити, що у РФ є підводні човни, оснащені "Калібрами". "Підводний чорт, щоб не сплив більше", - так новину про оновлену кількість кораблів супротивника у Чорному морі прокоментував очільник Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

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Варто зазначити, що за даними ВМС ЗСУ, в Азовському морі кількість кораблів не змінилася - там так і чергує один борт окупантів.

Важливі новини України - що треба знати про ситуацію у Чорному морі

1 серпня у Чорному морі станом на 10:30 знаходилися сім кораблів супротивника, серед них були два носії "Калібрів", і загальний залп бортів становив 12 ракет.

Росіяни вже купу разів з Чорного моря били по Україні ракетами, є багато руйнувань, жертв та постраждалих. Українським воїнам станом на 2 серпня вдалося знищити 1 347 крилатих ракет супротивника.

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