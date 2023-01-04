Ворожі носії "Калібрів" знаходяться у Середземному морі.

Російські ракети "Калібр" загрожують Україні із Середземного моря - Росія станом на середу, 4 січня, може запустити 76 штук.

У цьому морі знаходяться п’ять ворожих носіїв "Калібрів", повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

За даними ВМС ЗСУ, станом на сьогодні у Чорному та Азовському морях немає кораблів РФ з "Калібрами".

Відео дня

"…в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться три ворожих корабля; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два корабля; в Середземному морі - дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 76 ракет", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 3 січня у Середземному морі також знаходилися п’ять ворожих носіїв "Калібрів", тоді загальний залп становив 72 ракети.

Ракетні удари по Україні - що треба знати

Росіяни вже не раз обстрілювали Україну "Калібрами". Зокрема, вороги запустили по нашій державі "Калібри" 29 грудня. Пуски ракет здійснили кораблі супротивника, які знаходилися у Чорному морі.

Пізніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що у РФ закінчуються "Калібри". Російська сторона стверджує, що ці ракети у неї "не закінчаться ніколи".

Вас також можуть зацікавити новини: