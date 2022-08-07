В Індустріальному та Немишлянському районах є руйнування.

Ракети по Харкову, які ворог сьогодні вранці випустив по трьох районах, були запущені з російського Бєлгорода.

Про це повідомив голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram.

"Окупанти близько 4:40 обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова. Ракети запущені з російського Бєлгорода, ймовірно, - тип ЗРК з-300", - зазначив він.

За словами Синєгубова, в Індустріальному і Немишлянському районах внаслідок влучання ракет є руйнування цивільної, промислової та критичної інфраструктури. Обійшлося без втрат.

Тим часом в Новобаварському районі ракета влучила в землю біля одного з парків, без руйнувань і постраждалих.

Удар по Харкову:

Вранці, 7 серпня, окупанти накрили ракетами два райони Харкова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Близько 04: 40 знову обстріл Харкова. Серія вибухів. За попередніми даними обстріляні Новобаварський і Немишлянський райони. Обстріляні ракетами", - повідомив він.

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