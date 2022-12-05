За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, перша хвиля ракет пішла, їх може бути декілька.

Росіяни можуть використовувати кілька хвиль ракетних атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії ППО.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж за попередньою інформацією є запуски. Тому тут треба зберігати спокій і берегти себе – іти в укриття. Тут власне вже не тренування, ракети вже запущені", - повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, Росія продовжує робити те, що вона почала 10 жовтня – бити по об’єктах критичної інфраструктури. Вони вже запустили першу хвилю ракет, але можуть наступні.

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"Вже перша хвиля ракет пішла, їх може бути декілька. Як правило, можуть вони використовувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії нашої протиповітряної оборони", - додав речник Повітряних сил.

Ракетна атака на Україну 5 грудня

Як відомо, у більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Громадянам рекомендовано пройти в укриття.

Роботу ППО на Полтавщині вже підтвердив очільник ОВА Дмитро Лунін. Також повідомлялось про збиття ракет над Київщиною.

Крім цього, повідомляють про звуки вибухів на Запоріжжі – підтвердження інформації ще не було.