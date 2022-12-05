Вже є повідомлення про збиті ворожі ракети.

Вдень в понеділок, 5 грудня, російські загарбники завдали чергового ракетного удару по Україні.

Упродовж години – з 12:40 до 13:40 – повітряна тривога залунала в кожній з областей, за виключенням Криму.

Вже відомо про роботу ППО в кількох областях. ЗМІ повідомлять про вибухи на Черкащині і в Одесі, але підтвердження інформації ще не було.

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Вибухи на Київщині

Близько 14:36 очільник КОВА Олексій Кулеба підтвердив, що в області працює ППО.

"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Підвищена небезпека - рух ракет у сторону області", – попередив він.

Вибухи на Запоріжжі

Секретар Запорізької міськради, в. о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що у Запоріжжі пролунало кілька вибухів.

"Частина з них – це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдала робота Сил протиповітряної оборони. Дякуємо нашим воїнам за захист!", – написав він та попередив про ймовірні повторні атаки.

В Офісі президента сповістили, що було завдано удару по селу Новософіївка на Запоріжжі. Зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані.

Станом на зараз відомо, що в с. Новософіївка 2 людини загинуло, 2 поранено. Інформація уточнюється.

Вибухи на Полтавщині

Близько 14:00 воєнкор Андрій Цаплієнко сповістив, що вже є збиті українськими силами ППО ракети – 4 на Харківщині, по одній на Полтавщині і Дніпропетровщині. Роботу ППО на Полтавщині вже підтвердив очільник ОВА Дмитро Лунін, інші повідомлення поки не підтверджені.

Лунін також попередив, що важливо не залишати укриття, оскільки очікуються нові пуски ворожих ракет.

Вибухи у Кривому Розі

Як повідомив Олександр Вілкул, фіксують ракети у повітрі над регіоном.

"Плюс ризики повторних пусків із ТУ-22 ракет Х-22 у наш бік. Залишаємося у укриттях. Частина міста без світла, відключено деякі котельні та насосні. Утримуємо систему на генераторах, на Макулан організовано підвезення води. Цистерни прибудуть о 15.30, місця роздачі дивіться на сайті та ФБ Міськводоканалу", - наголосив він.

Ракетний обстріл 5 грудня – що важливо знати

Напередодні перших повідомлень про обстріли очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець сповістив, що у зв'язку з можливими ракетними обстрілами по енергооб'єктах країни, за розпорядженням "Укренерго" в області застосовані спеціальні графіки аварійних відключень. Керівники інших областей також попереджали про можливе знеструмлення.

О 13:24 очільник Одеської ОВА Максим Марченко сповістив, що ворог здійснив пуски ракет. Сергій Борзов, очільник Вінницької ОВА, попередив, що "у небі над Україною багато ракет". Не нехтувати безпекою і пройти до укриття закликали і в Офісі президента. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуски крилатих ракет, а потім – похвалив українських захисників.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в етері телемарафону повідомив, що вилетіли російські стратегічні бомбардувальники. Він також попередив, що окупанти можуть запускати ракети хвилями, аби розосередити їх і заплутати українську ППО.

Ігнат також акцентував, що РФ передусім продовжує цілити по обʼєктах критичної інфраструктури.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж за попередньою інформацією є запуски. ... Вже перша хвиля ракет пішла, їх може бути декілька. Як правило, можуть вони використовувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії нашої протиповітряної оборони", – сказав Ігнат.

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