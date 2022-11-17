Супротивник насправді хоче принести громадянам України лише якомога більше болю і страждань, вважає президент.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удари російських окупантів по Дніпру.

Глава держави в Telegram опублікував відео одного з ударів і так його прокоментував: "Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар".

Зеленський підкреслив, що держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань.

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Новий ракетний удар РФ по Дніпру - що необхідно знати

Супротивники вже не раз обстрілювали Дніпро, є руйнування, жертви і постраждалі.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Росія завдала удар по двох інфраструктурних об'єктах у Дніпрі. На одному з них виникла сильна пожежа.

Вже відомо про 14 постраждалих, серед яких 15-річна дівчинка.

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