Президент України Володимир Зеленський прокоментував удари російських окупантів по Дніпру.
Глава держави в Telegram опублікував відео одного з ударів і так його прокоментував: "Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар".
Зеленський підкреслив, що держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань.
Новий ракетний удар РФ по Дніпру - що необхідно знати
Супротивники вже не раз обстрілювали Дніпро, є руйнування, жертви і постраждалі.
Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Росія завдала удар по двох інфраструктурних об'єктах у Дніпрі. На одному з них виникла сильна пожежа.
Вже відомо про 14 постраждалих, серед яких 15-річна дівчинка.