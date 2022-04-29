За словами президента, не можна поки що думати, ніби війна вже закінчується.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавні ракетні удари російських окупантів по Україні.

Про це він сказав у своєму відеозверненні за підсумками 64-го дня війни.

"Сьогодні – одразу по завершенню наших (із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем - УНІАН) перемовин в Києві у місто полетіли російські ракети. Пʼять ракет. І це багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що Організація уособлює. А отже, це вимагає відповідної потужної реакції. Російські ракетні удари по Україні – по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та інших містах – вкотре засвідчують: ще не можна розслаблятись. Не можна думати, ніби війна вже закінчується. Нам ще потрібно боротись. Ще потрібно гнати окупантів", - зазначив він.

Також, за словами президента, сьогодні російська армія продовжила спроби наступу на сході нашої держави, на Донбасі, намагається просуватися у південних регіонах.

Як повідомляв УНІАН, близько 20:00 у Києві пролунали вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про два влучання в Шевченківському районі Києва внаслідок ворожої атаки на місто.

Також очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що російські окупанти нанесли ракетний удар по території Фастівської громади Київської області.

Крім того, сьогодні ввечері протиповітряна оборона Одеси збила три ворожі ракети.