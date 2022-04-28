Сьогодні ввечері протиповітряна оборона Одеси збила три ворожі ракети.
Про це у Telegram повідомив начальник Одеської обласної державної адміністрації Максим Марченко.
"Буквально щойно нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одеським районом було збито три ворожі ракети, які летіли вбивати мирних мешканців. Дякую нашим військовим за бездоганну роботу", - сказав він.
Також Марченко сказав, що вчора вночі ворог намагався провести повітряну розвідку об’єктів інфраструктури з використанням безпілотника, але він теж був збитий підрозділами ППО.
Також речник ОВА Сергій Братчук повідомив, що небо над регіоном повністю під контролем Повітряних сил України.
У оперативному командуванні Південь повідомили, що по Одещині нанесли удар із застосуванням стратегічної авіації, запустивши три крилаті ракети Калібр.
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти у Чорному морі залишаються у готовності до завдання ракетних ударів по Україні. Угруповання флоту супротивника налічує кораблі й підводні човни.