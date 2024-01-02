У місті виникли пожежі, працюють екстрені служби.

Окупанти завдали декілька ракетних ударів по Харкову, є постраждалі. Наразі відомо, що поранені більше 40 осіб, одна людина загинула.

Про це повідомляють голова Харківської ОДА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов. "Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятівники. Інформація щодо постраждалих нині уточнюється", - написав Терехов.

За повідомленням Синєгубова, окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову, зокрема, по центральній частині міста, внаслідок чого є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі, екстрені служби працюють на місцях.

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"За оновленою інформацію, на цю хвилину медики надають допомогу шістьом постраждалим", - повідомив очільник Харківської ОДА.

Спочатку Синегубов повідомив, що медики надають допомогу 22 пораненим, госпіталізовано до медичних закладів – 16 осіб. "Служби продовжують ліквідувати наслідки ворожих ударів", – повідомив він.

Пізніше він уточнив, що внаслідок ранкового удару окупантів по Харковукількість постраждалих зросла до 41 людини. "Одна жінка загинула, дані встановлюються", - підкреслив він.

Крім того, як зазначив Терехов, за попередніми даними, ворог завдавав ударів по Харкову "Кинджалами". "Маємо інформацію, яка потребує уточнення, про 41 пораненого. Також є інформація про загиблих - їхня кількість уточнюється", - сказав він і додав, що на місцях "прильотів" працюють відповідні служби, усі пожежі загасили.

Ракетна атака 2 січня – що відомо

Сьогодні вранці російські окупанти знову атакували територію України ракетами з 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також окупанти запустили низку аеробалістичних ракет "Кинджал" на столицю.

За даними мера Києва Віталія Кличка, у Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку, також лунали вибухи на Оболоні. А у Солом'янському районі уламки ракети влучили в житловий будинок. Наразі відомо про десяток постраждалих.

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