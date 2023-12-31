У перекладачки поламані ребро і три хребця.

Під час російського удару по готелю "Харків Палас" постраждали журналісти німецької телевізійної компанії ZDF. Про це йдеться в заяві редакції.

У момент удару в будівлі знаходилося п'ятеро членів команди: троє на п'ятому поверсі, один в холі і один - на 11-му поверсі. Один з них поділився своїми спогадами про ту ніч:

"Лунає неймовірно гучний вибух, будівля трясеться - я перебуваю на п'ятому поверсі готелю "Харків Палас". Коли я відкриваю двері свого номера, то бачу не великий відкритий вестибюль, як зазвичай, а темряву і чорний дим. Я не знаю, чи живі мої колеги і що залишилося від будівлі. Що я точно знаю, так це те, що в будівлю щось врізалося, і я повинен якось вибратися і знайти свою команду. Я біжу по сходах через розбите скло і уламки в підземний паркінг, який служить бункером для готелю. Там я зустрічаю свого німецького колегу-продюсера і нашого українського редактора, який зараз доглядає за нашою перекладачкою. Вона постраждала в холі готелю, у неї зламано ребро і три хребці, як з'ясувалося пізніше".

У той момент в готелі були зайняті 15 номерів, принаймні десять з них - журналістами, пишуть вони, посилаючись на слова менеджера.

"В Україні, як і переважна більшість іноземців, ми звикли спати в готелях, де є надійний бункер. Але виявилося: в Україні немає безпечного місця", - додали вони.

Удар по готелю в Харкові: що відомо

Нагадаємо, що 30 грудня російські загарбники обстріляли Харків, пошкодивши житлові будинки, лікарню, дитячий садок, готель та інші приміщення.

За даними ОВА, по місту випустили щонайменше шість ракет, на місці знайшли уламки "Іскандер". Постраждали 28 цивільних людей, з них 12 - перебувають у лікарні.

Сам окупанти заявили, що під час удару нібито знищили представників Збройних сил України та розвідки, а також вразили будівлю СБУ та пункт дислокації "Правого сектору".

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