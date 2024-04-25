Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях.

Триває ліквідація наслідків ранкового ракетного удару по місту Сміла Черкаської області.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. "Спершу про потерпілих. По допомогу до медиків загалом звернулись шестеро жителів. Від госпіталізації відмовились", - зазначив він.

Табурець додав, що за попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також повибивало вікна в сусідній багатоповерхівці.

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"На місці працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ремонтні бригади вже сформовані. Найближчим часом очікуємо будівельні матеріали для першочергових робіт", - повідомив голова ОВА.

Удар по Черкащині: що відомо

Рано-вранці у чотирьох областях України оголошували ракетну небезпеку. Зокрема у Сумській, Київській, Черкаській та Полтавській областях. Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили ракети. Швидкісні цілі були зафіксовані у напрямку Миргорода та Черкас. Під час повітряної твердості на Черкащині пролунав звук вибуху.

Трохи пізніше голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що зранку російські окупанти завдали ракетного удару по області. "За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі. Без загиблих. На зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей", - повідомив він тоді.

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