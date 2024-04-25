Зранку російські окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області.
"Зранку ворог атакував нашу Черкащину", - повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він уточнив, що по швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО.
"За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі. Без загиблих. На зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей", - деталізував він.
Табурець додав, що усі служби працюють на місці.
"Більше інформації згодом", - додав голова ОВА.
Ракетна атака на Україну
Рано-вранці у чотирьох областях України оголошували ракетну небезпеку. Зокрема у Сумській, Київській, Черкаській та Полтавській областях. Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили ракети. Швидкісні цілі були зафіксовані у напрямку Миргорода та Черкас.
Під час повітряної твердості на Черкащині пролунав звук вибуху.
Зазначимо, що останнім часом ворог постійно запускає ракети в Україні. Під ударом знаходиться південь країни, особливо Одеса та Одеська область. Так 19 квітня російська окупаційна армія знову атакувала Одеську область. Тоді внаслідок удару було пошкоджено портову інфраструктуру, одна людина постраждала.