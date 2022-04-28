Росія вразила Київ крилатими ракетами саме під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович прокоментував сьогоднішні ракетні удари по Києву.

Про це він заявив у бесіді з Марком Фейгіним.

Олексій Арестович вважає, що "ескалація пішла по найгіршому варіанту".

"Як повинен реагувати на це генсек ООН і сама ООН? Тобто вони просто плюнули йому в спину, смачно, з кров'ю. І зрозуміло, що це помста за його оцінки в Москві, за те, що він сказав, що це війна, а не спецоперація, за те, що сказав, що російська армія займається військовими злочинами. РФ стріляє йому в спину. Для крилатої ракети різниця між тим, куди влучило і де знаходився [Гуттеріш] - це все одно, що для пістолета 2 мм. Йому вистрілили біля скроні. Цікаво, РФ залишиться постійним членом РБ ООН, або він в черговий раз проковтне це?"- сказав Арестович.

Як повідомляв УНІАН, близько 20:00 у Києві прогриміли вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про два влучання в Шевченківському районі Києва в результаті ворожої атаки на місто.

Пізніше він повідомив, що ворожа ракета потрапила в нижні поверхи житлового будинку в Шевченківському районі.

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