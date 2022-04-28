Вибухи в Києві сьогодні пролунали на Лук'янівці, поділився радник міністра внутрішніх справ України.

У середу ввечері, 28 квітня, у Києві були потужні вибухи.

Інциденти в Києві сталися на Лук'янівці, поділився у Telegram радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Щойно пролунали два потужні вибухи на Лук'янівці в Києві", - повідомив він.

У Києві о 18:22 було оголошено повітряну тривогу, людей закликали сховатися в укриття.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну 24 лютого рано вранці. Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім у низці міст атакував і мирних жителів. Зокрема, супротивник обстрілював Київ, у столиці України лунали потужні вибухи.

15 березня стало відомо, що в Києві внаслідок вибуху на Лук'янівці було пошкоджено фасад станції метро та кілька інших об'єктів.

У квітні влада столиці попереджала, що мешканцям ще рано повертатися, оскільки загроза ракетних ударів з боку окупантів не зникла.

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