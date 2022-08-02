У Львівській ОВА зауважили, що постраждалих немає.

У Львівській області російська ракета влучила у військовий об'єкт.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

"Під час повітряної тривоги сталися два вибухи на території військового об'єкта у Червоноградському районі. Масштаби руйнувань ще встановлюють", - заявив Козицький.

Водночас, за його словами, станом на зараз постраждалих на Львівщині немає.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти сьогодні випустили з району півночі Каспійського моря вісім ракет по Україні, сім з них збито. За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс.

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