У Львівській області російська ракета влучила у військовий об'єкт.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.
"Під час повітряної тривоги сталися два вибухи на території військового об'єкта у Червоноградському районі. Масштаби руйнувань ще встановлюють", - заявив Козицький.
Водночас, за його словами, станом на зараз постраждалих на Львівщині немає.
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Як повідомляв УНІАН, російські окупанти сьогодні випустили з району півночі Каспійського моря вісім ракет по Україні, сім з них збито. За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс.