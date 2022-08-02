Уражено зенітний ракетний комплекс.

Російські окупанти сьогодні випустили з району півночі Каспійського моря вісім ракет по Україні, сім з них збито.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних cил Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, 2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).

"Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України. Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних cил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних cил", - наголошується у повідомленні.

"На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що про збиття двох ворожих ракет під час повітряної тривоги сьогодні повідомляли у Вінницькій області.

Як повідмоляв УНІАН, на Миколаївщині українські захисники знищили чотири російські крилаті ракети.

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