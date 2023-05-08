Інформація про постраждалих поки не надходила.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одещині в ніч проти 8 травня. Ворожі ракети типу Х-22 влучили у склад підприємства та узбережжя, вирують пожежі.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", ворог завдав ракетного удару по регіону з літаків стратегічної авіації.

"Ракети типу Х-22 окупанти спрямували по складу одного з продовольчих підприємств та по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі", – розповіли військові.

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Зазначається, що через влучання сталися пожежі. Наразі рятувальні служби працюють над їх ліквідацією. Поки даних про постраждалих не надходило. Інформація уточнюється.

Удар по Одещині 8 травня

У ніч на 8 травня у Одесі та області оголосили повітряну тривогу. Ворог атакував регіон ракетами з повітря.

Зазначалося, що жителі міста чули потужні вибухи. Також повідомлялося про масштабну пожежу.

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