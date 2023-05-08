Жителі Одеси чули потужні вибухи.

В ніч проти понеділка, 8 травня 2023 року, російські окупанти атакували Одеську область. Ворог завдав по регіону ракетного удару.

"Одещина. Відбулася ворожа ракетна атака… Всі інші подробиці – пізніше", – повідомив очільник громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

Також він попросив населення не оприлюднювати фото та відео наслідків роботи ППО тощо.

Відео дня

Водночас у соцмережах жителі Одеси повідомляють, що чули потужні вибухи. Також пишуть, що нібито внаслідок атаки десь спалахнула пожежа.

Російські удари по Україні

Російські окупанти посилили ракетні атаки по Україні. Вночі 7 травня ворог обстріляв Миколаївську область ракетами Х-22. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни поцілили в промислове підприємство, там зруйновано цех.

Вранці 7 травня росіяни завдали ракетного удару по Балаклії Харківської області. На територію автопарку влучила ракета С-300. За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждали пʼятеро людей.

Вас також можуть зацікавити новини: