Дії окупантів підтверджують їх наміри – влаштувати геноцид українського народу.

На Одещині медики борються за життя двох дітей, які отримали тяжкі поранення внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці та базу відпочинку.

Про це заявив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Він зазначив, що вночі ворог завдав удару 3 ракетами по смт Сергіївка Білгород-Дністровського району.

"Внаслідок удару зруйновані багатоповерховий будинок та база відпочинку. Загинула 21 людина, серед яких – хлопчик 12 років. Госпіталізовано 38 осіб, з них – 5 дітей, двоє з яких перебувають у тяжкому стані", - сказав Марченко. Наразі медики борються за життя дітей.

Він наголосив, що дії окупантів підтверджують їх наміри – влаштувати геноцид українського народу. При цьому в РФ в черговий раз цинічно заявили, що завдали удару по складу з боєприпасами.

Як повідомляв УНІАН, вночі сьогодні, 1 липня, окупанти нанесли ракетний удар по курортному селищу Сергіївка Одеської області. Зруйновано 9-поверховий житловий будинок та будівлі бази відпочинку. База відпочинку належить МОЗ Молдови. На базі розташовано центр з реабілітації дітей, які мають тяжкі захворювання.

Підтверджено загибель 21 особи, серед яких дитина, ще близько 40 постраждало.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов'язане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 УК України).

Жодних військових об'єктів на даній території немає.