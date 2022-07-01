Розбір завалів продовжується, серед постраждалих є діти.

Сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку, багато загиблих і постраждалих.

Подробиці ворожого ракетного удару журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"По Одещині завдано ракетного удару літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Одна ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. У багатоквартирному будинку повністю зруйнований один під'їзд у 9 поверхів", - сказано в повідомленні.

Станом на 2.30 рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 10 загиблих, надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини. Триває розбір завалів і боротьба з пожежею в прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв. м.

"На базі відпочинку загоряння не виявлено, тільки руйнування. Є постраждалі, їх кількість уточнюється", - повідомили в командуванні.

Раніше 1 липня стало відомо, що в Одеській області стався новий ворожий ракетний удар - був "приліт", і загинули люди.

30 червня противник двома ракетами завдав ударів по регіону, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

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